Beyaz Lahana Salatası
Pratik hazırlanışı ve lezzetli tarifiyle beyaz lahana salatası...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Lahana yapraklarını kıyın ve tuzla ovup, yıkayın. İyice süzdükten sonra kağıt havlu üzerinde suyunu alın. Derin bir kaseye koyduğunuz lahananın içine kıyılmış maydanoz, tere, nane ve taze soğan ekleyin.
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2
Dörde bölünmüş kiraz domates ve ceviz katın. Sos için zeytinyağı, limon suyu ve tuzu bir kapta karıştırıp, salataya ekleyin.
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