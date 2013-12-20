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Öğünler Salata Ananaslı ve yeşil zeytinli salata

Ananaslı Ve Yeşil Zeytinli Salata

Ananaslı Ve Yeşil Zeytinli Salata
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Pratik ve lezzetli Ananaslı Ve Yeşil Zeytinli Salata tarifimiz...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Küp doğradığınız ananasları, çekirdeklerini çıkartıp ikiye böldüğünüz zeytinleri, kıydığınız rokayı, zeytinyağını, balsamik sirkeyi, limon suyunu ve tuzu derin bir kase içinde iyice harmanlayın. Salata kasesine alarak servis yapı

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