Ananaslı Ve Yeşil Zeytinli Salata
Pratik ve lezzetli Ananaslı Ve Yeşil Zeytinli Salata tarifimiz...
Malzemeler
Yapılışı
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Küp doğradığınız ananasları, çekirdeklerini çıkartıp ikiye böldüğünüz zeytinleri, kıydığınız rokayı, zeytinyağını, balsamik sirkeyi, limon suyunu ve tuzu derin bir kase içinde iyice harmanlayın. Salata kasesine alarak servis yapı
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