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Öğünler Salata Ananaslı meyve salatası

Ananaslı Meyve Salatası

Ananaslı Meyve Salatası
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Yaz aylarında sizi ferahlatacak bir salata tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Ananası enlemesine ortadan ikiye kesin.
  • 2
    Dondurma kaşığı yardımıyla toplar çıkarın. Ananas topları, dilimlenmiş çilek, muz, üzüm ve altın çilek ekleyip harmanlayın. Servis tabağına alıp, dondurma ile servis yapın.

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