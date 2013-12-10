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Öğünler Salata Amasra salatası

Amasra Salatası

ORTA

Renkli sebzeler, doğallık ve zeytinyağının hafifliğiyle harmanlanıyor. Her lokmada ferah, sağlıklı ve canlı bir lezzet şöleni!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Sebzelerin kabuklarını soyun ve dilediğiniz şekilde doğrayın. Büyükçe bir salata kasesine alın. Sos için bir kasede limon suyu, sirke, zeytinyağı ve tuzu karıştırın. Salatanın üzerine gezdirin. Buzdolabında 15 dakika bekletin ve servis yapın.

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