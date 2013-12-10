Amasra Salatası

Sebzelerin kabuklarını soyun ve dilediğiniz şekilde doğrayın. Büyükçe bir salata kasesine alın. Sos için bir kasede limon suyu, sirke, zeytinyağı ve tuzu karıştırın. Salatanın üzerine gezdirin. Buzdolabında 15 dakika bekletin ve servis yapın.