Wilting tekniği, yapraklı sebzelerin ısıtılarak veya buharda pişirilerek yumuşatılması işlemidir. Bu teknikte, sebzeler fazla su kaybetmeden yavaşça yumuşar. Genellikle sebzeler tavada veya sıcak suyun içinde kısa bir süre ısıtılır. Wilting, sebzenin lezzetini yoğunlaştırırken, dokusunu da yumuşatır, bu sayede pişirme süresi daha kısa olur. Örneğin ıspanak veya pazı gibi sebzeler, bu teknikle daha yumuşak ve lezzetli hale getirilir.