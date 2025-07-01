Tavuk Dolgulu Mercimekli Krep
Lezzet dolu katlar: Tavuk Dolgulu Mercimekli Krep, hem besleyici hem göz alıcı bir ana yemek alternatifi!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Sarı mercimeği geniş bir kaba alın. Üzerini geçecek kadar su ekleyin. Bir gece bekletin. Ertesi gün iyice süzerek yıkayın. Mercimeği blender'e alın. Üzerine yumurtaları kırın. Süzme yoğurdu ve tuzu ekleyin. Küçük bir kasede karbonatı ve limon suyunu karıştırın. Karbonat köpürdüğünde karışıma ekleyin. Pürüzsüz kıvam alana kadar çekin. Azar azar su ekleyerek boza kıvamında akışkan bir hamur elde edin. Hamurun üzerini kapatın. 30 dakika oda sıcaklığında bekletin.
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2
Tavuk dolgusu için tavuk bonfileyi küçük küpler halinde doğrayın. Izgara tavaya veya yapışmaz yüzeyli bir tavaya alın. Tavukları orta ateşte pişirin. Altın rengi olup suyunu çekince ocaktan alın ve kenarda bekletin. Başka bir tavaya tereyağını eritin. Üzerine küp doğranmış soğanları ekleyin. Soğanlar hafif yumuşayınca küp doğranmış mantarları ilave ederek kavurun. Mantarlar suyunu bırakıp tekrar çekene kadar kavurmaya devam edin. Kremayı ekleyin ve karıştırarak 5 dakika pişirin.
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3
Ocaktan almadan önce kıyılmış dereotu, tuz ve karabiber ilave edin. Rendelenmiş kaşar peynirini ve önceden pişirdiğiniz tavuğu ekleyin. İyice karıştırarak ocaktan alın.
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4
Yapışmaz yüzeyli bir tavayı orta ateşte ısıtın. Tavaya ayçiçek yağını alın. Krep hamurundan bir kepçe alıp tavaya dökün. Tavayı sağa-sola sallayarak hamurun ince bir tabaka halinde yayılmasını sağlayın. Önlü arkalı pişirin. Pişen krepi kağıt havlu arasına alarak yumuşak kalmasını sağlayın.
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5
Tüm hamur bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Krepi düz bir tabağa serin. İçine hazırladığınız tavuklu harçtan koyun. Dilerseniz ikiye katlayarak veya rulo yaparak kapatın. Sıcak servis yapın.
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