Tavuk Dolgulu Mercimekli Krep

Tavuk dolgusu için tavuk bonfileyi küçük küpler halinde doğrayın. Izgara tavaya veya yapışmaz yüzeyli bir tavaya alın. Tavukları orta ateşte pişirin. Altın rengi olup suyunu çekince ocaktan alın ve kenarda bekletin. Başka bir tavaya tereyağını eritin. Üzerine küp doğranmış soğanları ekleyin. Soğanlar hafif yumuşayınca küp doğranmış mantarları ilave ederek kavurun. Mantarlar suyunu bırakıp tekrar çekene kadar kavurmaya devam edin. Kremayı ekleyin ve karıştırarak 5 dakika pişirin.