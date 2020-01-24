Kolay Pişi Tarifi
Kahvaltı sofralarınızı süsleyecek, hem çocukların hem de büyüklerin severek yediği pişiyi yapmak artık çok kolay! İşte nefis kolay pişi tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yufkayı düz bir zemine serin. Yumurtayı çırpın ve yufkanın üzerine sürün. Sıkı bir şekilde sararak rulo yapın. Kendi etrafına dolayarak sarıp çukur bir kabın içine yerleştirin.
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2
Üzerine süt döküp ıslatın ve sütü iyice çekene kadar bekletin. Daha sonra yufkayı açın (rulo biçiminde kalacak) ve parmak kalınlığında kesin.
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3
Kızdırılmış yağda delikli kepçe yardımıyla sürekli çevirerek kızarana kadar pişirin.
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