Tahinli Çörek
Evinizde pastane lezzetini yakalayabileceğiniz bu tarifle pratik bir şekilde tahinli çörek hazırlayabileceksiniz.
Tahinli Çörek Malzemeleri
Tahinli Çörek Nasıl Yapılır?
-
1
Tereyağı, su, un ve diğer malzemeleri yoğurma kabına alın. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Mayalanması için üzerini örterek oda sıcaklığında 40 dakika dinlendirin.
-
2
Harç için mayalanan hamuru 4 eşit parçaya ayırın. Ayırdığınız parçaları elips şeklinde açın. İçlerine tahin sürüp, cevizli şeker karışımından serperek rulo şeklinde sarın ve kendi etrafında çevirin.
-
3
Üzerine fırça yardımıyla yumurta sarısı sürüp, susam serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kızarana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
Tahinli Çöreğin Üzerine Yumurta Sürülür Mü?
Evet tarifte de bahsettiğimiz gibi üzerine yumurta sürebilirsiniz.
Tahinli Çörek Nerede Meşhur?
Tahinli özellikle Bursa ve Niğde şehirlerimizde meşhurdur.
Tahinli Çörek Kaç Dakikada Pişer?
Tahinli çörek 180 derecelik bir fırında ortalama 30 dakikada pişer.
