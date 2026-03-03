Berliner
Yumuşacık dokusu, içinden taşan nefis dolgusu ve üzerindeki incecik pudra şekeriyle gerçek bir klasik: Berliner! Pastane usulü, tam ölçülü bu tarifle mutfağınızda Alman rüzgarları estirmeye hazır olun.
Berliner İçin Gerekli Malzemeler
Berliner Yapılışı
-
1
Ilık sütü derin bir kaba alın. Üzerine instant mayayı ve toz şekeri serpin, karıştırarak 5 dakika bekletin.
-
2
Unu geniş bir yoğurma kabına alın, ortasını açın. Mayalı sütü, yumurtaları, tereyağını ve vanilyayı ekleyin. Hamur toparlanana kadar yoğurun. Tuzu ilave ederek 5 dakika daha yoğurun.
-
3
Hamuru toparlayıp hafifçe yuvarlayın. Hafif yağlanmış bir kaseye yerleştirin, üzerini örtün ve oda sıcaklığında 45 dakika mayalandırın.
-
4
Mayalanan hamuru tezgaha alın. 10–12 eşit parçaya bölün ve her bir parçayı yuvarlak bezeler haline getirin. Pişirme kağıdı serili bir tepsiye aralıklı dizin ve 20 dakika dinlendirin.
-
5
Kızartmak için geniş bir tencerede ayçiçeği yağını ısıtın. Bezeleri dikkatlice yağa bırakın, her iki tarafını 2–3 dakika altın rengi alana kadar kızartın.
-
6
Kızaran tatlıları kağıt havlu üzerine alın, fazla yağını süzdürün. Soğuyan hamurların üzerine pudra şekeri serperek servis yapın.
Berliner Hangi Ülkeye Ait?
Berliner Alman mutfağına ait hamurlu bir tatlıdır. İçerisine sıkılan krema, çilek reçeli vb yan ürünlerle servis edebilirsiniz.
Berliner İçine Ne Konur?
Berliner hamurunun içerisine sıkma torbasıyla krema, vişne marmeladı, çilek reçeli vb birçok ürün ekleyebilirsiniz. Vişne marmeladı bunlardan en çok tercih edilenidir.
Berliner ve Donut Arasındaki Fark Nedir?
Berliner ve donut arasındaki en temel fark şekilleridir. Berliner tamamen kapalı bir hamurken donut ortası açık bir hamurla yapılır.
Berliner Kızartılır Mı?
Berliner kızartılarak yapılan bir tatlıdır. Kızartmak istemeyenler fırında da yapabilir fakat orijinal tarifinde kızartılır.
Berliner Nedir?
Berliner Alman mutfağına ait hamurun kızartılıp içinin doldurulmasıyla yapılan bir tatlı çeşididir.
Sofra’da Bu Ay
- Zeynep Dinç'ten Zeytinli & Hurmalı Tatlar
- İnci Bak'tan Davet Menüsü
- Danilo Zanna ile İtalya Mutfağı