Tahinli Çörek
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tereyağı, su, un ve diğer malzemeleri yoğurma kabına alın. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Mayalanması için üzerini örterek dinlendirin.
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2
Mayalanan hamuru 4 eşit parçaya ayırın. Ayırdığınız parçaları elips şeklinde açın. İçlerine tahin sürüp, cevizli şeker karışımından serperek rulo şeklinde sarın ve kendi etrafında çevirin.
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3
Üzerine fırça yardımıyla yumurta sarısı sürüp, susam serperek önceden ısıtılmış 170 derece fırında kızarana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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