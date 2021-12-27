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Öğünler Pastane Ürünleri Tahinli çörek

Tahinli Çörek

Tahinli Çörek
KOLAY 20 DAKİKA

Pastane usulü Tahinle Çörek yapımı Sofra ile çok kolay.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Tereyağı, su, un ve diğer malzemeleri yoğurma kabına alın. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Mayalanması için üzerini örterek dinlendirin.

  • 2

    Mayalanan hamuru 4 eşit parçaya ayırın. Ayırdığınız parçaları elips şeklinde açın. İçlerine tahin sürüp, cevizli şeker karışımından serperek rulo şeklinde sarın ve kendi etrafında çevirin.

  • 3

    Üzerine fırça yardımıyla yumurta sarısı sürüp, susam serperek önceden ısıtılmış 170 derece fırında kızarana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

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