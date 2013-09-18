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Öğünler Pastane Ürünleri Haşhaşlı burma

Haşhaşlı Burma

Haşhaşlı Burma
ORTA

Dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşak ve bol haşhaşlı olan bu tatlı, kahve veya çay ile mükemmel bir uyum sağlar

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Ekmek hamuruna haşhaşı ve sıvıyağı katıp iyice yoğurun. Ardından üzerine ince dövülmüş cevizi katıp tekrar malzemeyi yoğurun. Elde ettiğiniz hamurdan 8 adet uzun şerit yapın. İki şeridi üst üste koyup, burgu şeklinde dolayın.
  • 2
    Diğerlerine de aynı işlemi uygulayıp tepsiye dizin. 200 derece fırında, 30 dakika pişirin. Fırından çıkarıp şeritleri ikiye bölün ve servis yapın.

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