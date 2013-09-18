Haşhaşlı Burma
Dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşak ve bol haşhaşlı olan bu tatlı, kahve veya çay ile mükemmel bir uyum sağlar
Malzemeler
Yapılışı
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1
Ekmek hamuruna haşhaşı ve sıvıyağı katıp iyice yoğurun. Ardından üzerine ince dövülmüş cevizi katıp tekrar malzemeyi yoğurun. Elde ettiğiniz hamurdan 8 adet uzun şerit yapın. İki şeridi üst üste koyup, burgu şeklinde dolayın.
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2
Diğerlerine de aynı işlemi uygulayıp tepsiye dizin. 200 derece fırında, 30 dakika pişirin. Fırından çıkarıp şeritleri ikiye bölün ve servis yapın.
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