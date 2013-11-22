Üç Katlı Çikolatalı Pasta

Ayrı bir kasede yumurta sarılarını, kalan şeker ve kaynar su ile şeker eriyinceye kadar yaklaşık 3-4 dakika çırpın. Şeker eriyince yağı ekleyin ve çok az çırpın. İçine elenmiş un, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı katıp, karıştırın. Tahta bir kaşıkla, çırpılmış yumurta akından 2 kaşık alarak, unlu karışıma katın ve fazla karıştırmadan yedirin.