Şeftalili Pasta
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bisküvileri iri kırın. Tereyağı ve çikolatayı benmari usulü eritin. Yumurta aklarını çırparak köpük haline getirin. Kırık bisküvi, erimiş tereyağlı çikolatayı, köpük haldeki yumurta aklarını ve fındığı karıştırın. 20 cm'lik bir kalıba yayın. Donması için buzlukta 1-1.5 saat bekletin.
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2
Şeftalileri doğrayıp kalıba dizin. Diğer taraftan süt ve toz şekeri bir tencereye alıp karıştırarak eritin. Ilınınca unu ve tereyağını ekleyin. Sürekli karıştırarak kıvamlı bir krema elde edin. Kremayı ocaktan alıp vanilyayı ekleyin ve mikserle 10 dakika çırpın.
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3
Kremadan 4-5 yemek kaşığı kadar alıp şeftalilerin üzerine yayın ve dondurun. Kalıbın içindeki donmuş malzemeyi 23 cm'lik başka bir kalıba çıkartın. Kremayı pastanın üzerine ve yanlarına dökün. Buzdolabında 1-2 saat bekletin. Dilimleyerek servis yapın.
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