Şeftalili Pasta

Şeftalileri doğrayıp kalıba dizin. Diğer taraftan süt ve toz şekeri bir tencereye alıp karıştırarak eritin. Ilınınca unu ve tereyağını ekleyin. Sürekli karıştırarak kıvamlı bir krema elde edin. Kremayı ocaktan alıp vanilyayı ekleyin ve mikserle 10 dakika çırpın.