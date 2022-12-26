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Pratik Limonlu Pasta

Pratik Limonlu Pasta
KOLAY 15 DAKİKA

Hafif ekşi bir şeyler canınız çektiğinde hem tatlı krizinizi köreltecek hem de sizi tatmin edecek güzel bir pasta tarifimiz var. Pratik limonlu pasta tarifi tüm püf noktalarıyla sizlerle…

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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