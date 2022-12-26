Pratik Limonlu Pasta
Hafif ekşi bir şeyler canınız çektiğinde hem tatlı krizinizi köreltecek hem de sizi tatmin edecek güzel bir pasta tarifimiz var. Pratik limonlu pasta tarifi tüm püf noktalarıyla sizlerle…
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yoğurt, labne peyniri, toz şeker, limon kabuğu ve limon suyunu iyice çırpın. Kedidili bisküvileri orta boy fırın kabına bir sıra olacak şekilde yan yana yerleştirin.
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2
Üzerine yoğurtlu karışımın yarısını yayıp, kalan bisküviyi bir sıra ve yan yana olacak şekilde yerleştirin. Y
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3
oğurtlu karışımı yayıp buzdolabının alt rafında 2-3 saat dinlendirin. Antep fıstığı, ceviz ve limon kabuğu ile süsleyip servis yapın.
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