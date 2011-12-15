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Öğünler Pastalar Piramit pasta

Piramit Pasta

KOLAY

Hem göze hem damağa hitap eden, nostaljik ve pratik bir tatlı klasiği.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Bisküvileri küçük parçalar halinde kırıp geniş bir kaba alın. Üzerine süt, vanilya, kakao ve pudra şekerini ilave edip iyice karıştırın. Karışımı alüminyum folyo üzerine alıp piramit şekli verin.
  • 2
    Buzlukta 1-2 saat bekletin. Folyoyu çıkarıp pastayı servis tabağına alın. Hindistan cevizi ile süsleyerek servis yapın.

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