Piramit Pasta
Hem göze hem damağa hitap eden, nostaljik ve pratik bir tatlı klasiği.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bisküvileri küçük parçalar halinde kırıp geniş bir kaba alın. Üzerine süt, vanilya, kakao ve pudra şekerini ilave edip iyice karıştırın. Karışımı alüminyum folyo üzerine alıp piramit şekli verin.
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2
Buzlukta 1-2 saat bekletin. Folyoyu çıkarıp pastayı servis tabağına alın. Hindistan cevizi ile süsleyerek servis yapın.
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