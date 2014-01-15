Muzlu Piramit Pasta

Un, süt ve toz şekeri tencerede topaksız bir hale getirin ve karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca yumurta sarısı ve tereyağı ile rendelenmiş limon kabuğunu ekleyin. Göz göz olacak şekilde pişirin. Ateşten alın. Alüminyum folyoya, eni üç, boyu beş adet olmak üzere bisküvileri dizin. Üzerine, hazırladığınız kremadan sürün.