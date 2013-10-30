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Muzlu Milföy Pastası

Muzlu Milföy Pastası
KOLAY

Kat kat milföy hamuru, taze muz ve kremanın birleşimiyle oluşturulan bu hafif pasta, hem göze hem de damağa hitap eder.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Milföy hamurlarını ikiye kesip, 10 parça hamur elde edin. Üzerlerini çatalla delip, önceden ısıtılmış 170 derece fırında pembeleşene dek pişirin.

  • 2
    2 su bardağı süt, un, toz şekeri karıştırarak muhallebi kıvamı alana dek pişirin ve ocaktan alın. 2 adet muzu çatalla ezip karışıma ekleyin. 1 adet milföy hamurunun üzerine fırça ile 1 çay kaşığı süt sürün. 1 yemek kaşığı muzlu karışımı yayıp, 2-3 adet halka doğranmış muz dilimi yerleştirin. Üzerine 1 adet milföy hamuru koyun. Kakao serpin. Kalan malzemeyi de aynı şekilde hazırlayın. Soğuk olarak servis yapın.

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