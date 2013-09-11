Muzlu Kedidilli Pasta

Kalan muhallebiyi muzların üzerine yayın. Buzdolabında 1-2 saat bekletin. Bu arada krem şantiyi soğuk süt ile yüksek devirli mikserle çırpın. Pastanın üzerini krem şanti ile kaplayın. Buzdolabında yarım saat kadar bekletin. Üzerini ahududu ile süsleyip dilimleyerek servis yapın.