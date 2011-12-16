Muzlu Jöle Pastası
Malzemeler
Yapılışı
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1
Fazla büyük olmayan bir kalıbın dibine meyveleri, dilediğiniz gibi yerleştirin. Jöleyi kaynar suyla karıştırarak çözülmesini sağlayın ve meyvelerin üzeri kapatacak şekilde dökün (meyveler kapanınca, jölenin birazını ayırmanız gerekiyor).
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2
Diğer yandan çilekli krem şanti ve 1 su bardağı soğuk sütü çırpıp, kalan jöleyi ekleyin ve iyice karıştırın. Bu karışımı, kalıptaki jölenin üzerine ilave edin. Kedidili bisküvileri kalan süt ile ıslatıp, kremanın üzerine dizin.
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3
Buzdolabında soğumaya bırakın. Servis yapacağınız zaman, kalıbı düz bir servis tabağına ters çevirip, çıkarın.
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