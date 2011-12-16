Muzlu Jöle Pastası

Diğer yandan çilekli krem şanti ve 1 su bardağı soğuk sütü çırpıp, kalan jöleyi ekleyin ve iyice karıştırın. Bu karışımı, kalıptaki jölenin üzerine ilave edin. Kedidili bisküvileri kalan süt ile ıslatıp, kremanın üzerine dizin.