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Öğünler Pastalar Muzlu jöle pastası

Muzlu Jöle Pastası

Muzlu Jöle Pastası
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Fazla büyük olmayan bir kalıbın dibine meyveleri, dilediğiniz gibi yerleştirin. Jöleyi kaynar suyla karıştırarak çözülmesini sağlayın ve meyvelerin üzeri kapatacak şekilde dökün (meyveler kapanınca, jölenin birazını ayırmanız gerekiyor).
  • 2
    Diğer yandan çilekli krem şanti ve 1 su bardağı soğuk sütü çırpıp, kalan jöleyi ekleyin ve iyice karıştırın. Bu karışımı, kalıptaki jölenin üzerine ilave edin. Kedidili bisküvileri kalan süt ile ıslatıp, kremanın üzerine dizin.
  • 3
    Buzdolabında soğumaya bırakın. Servis yapacağınız zaman, kalıbı düz bir servis tabağına ters çevirip, çıkarın.

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