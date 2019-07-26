Mozaik Pasta Tarifi: Mozaik Pasta Nasıl Yapılır? İşte Detaylar.
Mozaik pasta sevilen tatlılardan biri olmakla beraber tarifi ve nasıl yapıldığı da oldukça merak ediliyor. Evde bu tatlıyı yapmak isteyenler mozaik pasta tarifi nedir ve nasıl yapılır ? gibi sorularla arama motorlarında yoğun olarak araştırıyor. Peki, mozaik pasta tarifi nedir ve nasıl yapılır ? İşte detaylar.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Bisküvileri fazla ufalamadan derin bir kasenin içine kırın. Bir tavada tereyağını eritip üzerine süt, toz şeker, kakaoyu ekleyin ve çırpma teliyle çırparak birbirine yedirin. Bu karışımı iri çekilmiş cevizle birlikte bisküvilerin üzerine ekleyin.
-
2
Daha sonra iyice karıştırıp, karışımı silikon küçük dikdörtgen kalıplara elinizle bastırarak yerleştirin. Buzdolabında bir gece bekletin. Ertesi gün kalıptan çıkarın ve dilimleyerek servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Hızlı Hafta 7 Güne Pratik Tarifler
- Zeynep Dinç'ten Elmalı Ilık Sonbahar
- İnci Bak'tan Uskumrulu Tabaklar