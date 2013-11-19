Minik Kalp Pasta

Krem patisier için süt ve vanilyayı orta ateşte kaynatıp ocaktan alın. Ayrı bir yerde yumurta sarısı ile toz şekeri rengi açılana dek çırpın. Un ve mısır nişastası ekleyip karıştırın. Sıcak sütten 2-3 yemek kaşığı alıp, yumurtalı karışıma ekleyerek karıştırın. Daha sonra bu karışımı sıcak süte ekleyin. Orta ateşte, kaynayana dek sürekli karıştırarak pişirin.