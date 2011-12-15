Milföy Pastacık
Milföy hamuruyla pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz milföy pastacık tarifi. Hem kolay hem de lezzetli bir tarif.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Milföy hamurlarını merdane yardımıyla enine ve boyuna incelterek açın. Dikdörtgen parçalar oluşturacak şekilde, dört eşit büyüklükte kesin.
-
2
Çatalla 4-5 yerinden delip, fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, milföylerin alt ve üstü kızarana kadar pişirin.
-
3
Fırından alıp, 2 adet milföy hamurunu kırıntı şeklinde ufalayın.
-
4
Ayrı bir yerde un, toz şeker, süt, vanilya ve yumurtayı çırpma teli ile çırpın. Sürekli karıştırarak, göz göz olana dek pişirin. Ateşten alıp, mikserle iki dakika karıştırın ve soğutun.
-
5
Milföy parçalarının aralarına hazırladığınız kremayı sürerek, 3 milföy parçasını üst üste yerleştirin. Kremayı, milföy parçalarının üstüne sürün. Kırıntıyı kremanın üzerine serpin. Kalan kremayı, krema sıkacağı ile pastacıkların üzerine sıkın. Nar taneleri ile süsleyip servis yapın.
