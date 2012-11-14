Milföy Hamurundan Pasta

Milföyleri ayrı ayrı ortadan ikiye kesip, önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirin. Krema için 1 çay bardağı süt, nişasta, un ve vanilyayı mikser yardımıyla çırpın. Ayrı bir yerde kalan süt ve toz şekeri kısık ateşte, toz şeker eriyene dek pişirip, içine mikserden geçirdiğiniz karışımı ekleyin.