Tarif Ara
Giriş Yap Üye ol
Öğünler Pastalar Milföy hamurundan pasta

Milföy Hamurundan Pasta

Milföy Hamurundan Pasta
ORTA

Kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz pratik milföy hamurundan pasta...

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Hızlı Hafta 7 Güne Pratik Tarifler
  • Zeynep Dinç'ten Elmalı Ilık Sonbahar
  • İnci Bak'tan Uskumrulu Tabaklar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Havuçlu Pasta
ORTA

Havuçlu Pasta

San Sebastian Cheesecake
KOLAY 35 DAKİKA

San Sebastian Cheesecake

Kestane Kremalı Pasta Tarifi
ORTA 45 DAKİKA

Kestane Kremalı Pasta Tarifi

Damla Sakızlı Vişneli Kedidili Pasta
ORTA

Damla Sakızlı Vişneli Kedidili Pasta