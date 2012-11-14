Milföy Hamurundan Pasta
Kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz pratik milföy hamurundan pasta...
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Milföyleri ayrı ayrı ortadan ikiye kesip, önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirin. Krema için 1 çay bardağı süt, nişasta, un ve vanilyayı mikser yardımıyla çırpın. Ayrı bir yerde kalan süt ve toz şekeri kısık ateşte, toz şeker eriyene dek pişirip, içine mikserden geçirdiğiniz karışımı ekleyin.
-
2
Koyulaşana dek karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Tereyağını mikserle çırpıp, üzerine soğuyan kremayı ekleyin. Kabaran milföyleri enlemesine ikiye ayırıp aralarına krema sürün. Pudra şekeri serpip, dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.
