Meyveli Cupcake

Cupcake kalıplarının içine birer parmak harç dökün ve üzerine kuru meyve ilave edin. Bu işlemi iki kez tekrarlayın. Cupcake'leri önceden ısıtılmış 160 derece fırında 40 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis tabağına alın. Ayırdığınız krem şantiyi farklı renklerdeki gıda boyaları ile renklendirin ve sıkma torbası yardımı ile cupcakelerin üzerini kaplayın.