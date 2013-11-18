Lokumlu Turunç Parfe Tarifi

Öncelikle parfe için turuncu çok ince dilimleyin ve toz şekerle birlikte bir tavada karamelize haline gelene kadar kavurun. Hafif sulanınca bir kenara alın. Doğranmış lokumu ilave edin. Yumurta ve kremayı ayrı ayrı kaplarda çırpıcı ile kabarana kadar çırpın. Daha sonra yumurtanın içine çırpılmış kremayı katın. Karamelize edilmiş lokumlu karışımı ekleyin ve şöyle bir karıştırdıktan sonra kolay çıkması için küçük silikon tart kalıplarına paylaştırın.