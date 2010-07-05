Kütük Pasta
Özel günlerinize çok yakışacak bu pastayı evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Öncelikle pastanın keki için yumurtaları derin bir kapta mikserle iyice çırpın. Pudra şekerini ilave edip, çırpmaya devam edin. Mikserin hızını azaltıp unu ekleyin ve çırpın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve üzerine hamuru yayın. Spatula ile üzerini düzeltin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında sürekli kontrol ederek pişirin (çabuk pişeceği için kontrol etmek gerekir).
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2
Tezgaha temiz bir örtü serin ve pişen keki ters çevirip, çıkarın. Üzerindeki yağlı kağıdı yavaşça alın ve sütle üzerini ıslatın. Krema için bir tencereye süt ve toz şekeri alın. Toz şeker eriyene kadar tahta bir kaşıkla karıştırın ve ılınmaya bırakın. Diğer taraftan bir kasede 2 adet yumurta sarısı, 1 adet yumurta, un, vanilya ve ılık suyu çırpın. Ilık sütün içine, çırptığınız karışımı tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak ekleyin.
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3
Karışım muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alın ve tereyağını ekleyip, karıştırın. Ilınmış kekin üzerine kremayı sürün. Pastayı alttaki bez yardımıyla kıvırarak rulo haline getirin ve servis tabağına alın. Rulonuza kütük şekli verin. Üzerini süslemek için kremayı kaynamayacak şekilde ısıtın.
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4
İçine küçük parçalara ayrılmış bitter çikolatayı katın ve karıştırın. Çikolata iyice eridikten sonra mikserle 6-7 dakika çırpın. Buzdolabında 1 gece beklettikten sonra pastanızı süsleyin. Üzerine pudra şekeri serpin.
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