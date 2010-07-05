Kütük Pasta

Tezgaha temiz bir örtü serin ve pişen keki ters çevirip, çıkarın. Üzerindeki yağlı kağıdı yavaşça alın ve sütle üzerini ıslatın. Krema için bir tencereye süt ve toz şekeri alın. Toz şeker eriyene kadar tahta bir kaşıkla karıştırın ve ılınmaya bırakın. Diğer taraftan bir kasede 2 adet yumurta sarısı, 1 adet yumurta, un, vanilya ve ılık suyu çırpın. Ilık sütün içine, çırptığınız karışımı tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak ekleyin.