Krokanlı Pasta

En son eritilmiş tereyapını ekleyin ve karışımı kek kalıbına döküp, önceden ısıtılmış 160 derecede 40-45 dakika kontrol ederek (keke bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin.Fındıklı krokan için toz şekeri bir tencereye koyun ve orta ateşte tamamen eriyip, karamel kıvamına gelene kadar pişirin. Daha sonra tereyağını ilave edip, eriyinceye kadar karıştırın ve fındığı ekleyin.