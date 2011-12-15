Kirazlı Çikolatalı Pasta

Karışımı üçe ayırın. Her birine ayrı olarak erimiş çikolataları ekleyip karıştırın. Beyaz çikolatalı kremadan 1 yemek kaşığı ayırın. Kalanını kalıptaki bisküvilerin üzerine dökün. Üzerine sütlü çikolatalı kremayı ve kirazların bir kısmını yayın. Daha sonra bitter çikolatalı krema ve kirazları ekleyin.