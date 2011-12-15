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Kirazlı Çikolatalı Pasta

Kirazlı Çikolatalı Pasta
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kirazların çekirdeklerini çıkarıp, vişne liköründe bekletin.

  • 2

    Bisküvileri havanda dövüp, 1 çay kaşığı tarçınla karıştırın. Eritilmiş tereyağını ekleyip karıştırın. 22 cm çapında kelepçeli bir kalıbın dibine bastırarak yayın.

  • 3

    Beyaz, sütlü ve bitter çikolatayı ayrı kaplarda benmari usulü eritin. Eriyen bitter çikolatanın yarısını ayırın. 10-12 adet kirazı, bitter çikolataya bulayın. Donması için buzdolabında bekletin.

  • 4

    Kremayı 4 yemek kaşığı toz şeker ile çırpın. Kremaya, labne peyniri ekleyip karıştırın. Jelatinleri soğuk suda bekletin. Yumuşayıp kabarınca, suyunu süzerek, sıcak suyun içinde eritin. Eriyen jelatini kremaya ekleyip karıştırın.

  • 5

    Karışımı üçe ayırın. Her birine ayrı olarak erimiş çikolataları ekleyip karıştırın. Beyaz çikolatalı kremadan 1 yemek kaşığı ayırın. Kalanını kalıptaki bisküvilerin üzerine dökün. Üzerine sütlü çikolatalı kremayı ve kirazların bir kısmını yayın. Daha sonra bitter çikolatalı krema ve kirazları ekleyin.

  • 6

    En üste, ayırdığınız beyaz çikolatayı yayın. Buzdolabında 1 gece bekletin. Dilimleyerek servis yapın.

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