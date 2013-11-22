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Öğünler Pastalar İrmik pastası

İrmik Pastası

İrmik Pastası
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Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Süt, irmik, toz şeker ve vanilyayı Tava'ya alıp, koyulaşana dek karıştırarak pişirin. Servis yapacağınız büyüklükte cam kapları ıslatıp, içlerine irmik pastasını yerleştirin.
  • 2
    Soğuyana dek dinlendirin. Sos için frambuaz, kabukları temizlenip dilimlenmiş kayısı, çilek, nişasta pudra şekeri ve suyu Tava'ya alın. Hafif koyulaşana dek karıştırarak pişirin.
  • 3
    Tatlıları servis tabaklarına ters çevirip çıkarın. Üzerlerine sos gezdirip servis yapın.

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