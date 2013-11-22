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Öğünler Pastalar Haşhaşlı çilekli pasta

Haşhaşlı Çilekli Pasta

Haşhaşlı Çilekli Pasta
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Taban için toz şeker ve yumurtaları çırpın. Ayçiçeği yağı, yoğurt, vanilya, kabartma tozu, haşhaş ve irmik ilave edip kaşıkla karıştırın. Un ekleyip, koyu olmayacak bir kıvam elde edin.
  • 2
    Karışımı yağlanmış fırın tepsisine boşaltıp, önceden ısıtılmış 160 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Soğuyunca dilediğiniz şekilde bir kalıpla kesin. Üzerine dilimlediğiniz çilekleri yerleştirin.
  • 3
    Çikolata sos için çikolatayı benmari usulü eritin. Krema ekleyip karıştırın. Karışımı çileklerin üzerine gezdirin. Dilimleyip servis yapın.

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