Haşhaşlı Çilekli Pasta
Malzemeler
Yapılışı
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1
Taban için toz şeker ve yumurtaları çırpın. Ayçiçeği yağı, yoğurt, vanilya, kabartma tozu, haşhaş ve irmik ilave edip kaşıkla karıştırın. Un ekleyip, koyu olmayacak bir kıvam elde edin.
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2
Karışımı yağlanmış fırın tepsisine boşaltıp, önceden ısıtılmış 160 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Soğuyunca dilediğiniz şekilde bir kalıpla kesin. Üzerine dilimlediğiniz çilekleri yerleştirin.
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3
Çikolata sos için çikolatayı benmari usulü eritin. Krema ekleyip karıştırın. Karışımı çileklerin üzerine gezdirin. Dilimleyip servis yapın.
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