Tarif Ara
Öğünler Pastalar Fındıklı pasta

Fındıklı Pasta

Fındıklı Pasta
ORTA

Akışkan sosu ve kıtır kıtır fındıklarıyla sofralarınıza çok yakışacak fındıklı pasta tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Önce yumurta ve şekeri çırpıp, üzerine 1 su bardağı fındık yağını ekleyin. Birkaç dakika daha çırpıp, süt, un, kabartma tozu, vanilya ve fındığı ilave edin. Tekrar çırpın.
  • 2
    22 cm çapında bir kalıbı yağlayıp, malzemeyi boşaltın. 180 derece fırında pembeleşene kadar pişirin. Vanilyalı pudingi ve kakaolu pudingi üzerindeki tarife göre ayrı ayrı hazırlayın.
  • 3
    Pastanın üzerine birlikte gezdirip, şekil verin. Soğuyunca, dilimleyerek servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • İnci Bak’tan kabak ve patlıcanla ezber bozan tarifler
  • Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
  • Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Çilekli Rulo Pasta
ORTA

Çilekli Rulo Pasta

Kolay Pasta Tarifi

Kolay Pasta Tarifi

Bal Kabaklı, Kestaneli, Narlı Pasta
ORTA

Bal Kabaklı, Kestaneli, Narlı Pasta

MÜJGAN YURTSEVEN
Portakallı Bisküvili Pasta
ORTA

Portakallı Bisküvili Pasta