Fındıklı Pasta
Akışkan sosu ve kıtır kıtır fındıklarıyla sofralarınıza çok yakışacak fındıklı pasta tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Önce yumurta ve şekeri çırpıp, üzerine 1 su bardağı fındık yağını ekleyin. Birkaç dakika daha çırpıp, süt, un, kabartma tozu, vanilya ve fındığı ilave edin. Tekrar çırpın.
-
2
22 cm çapında bir kalıbı yağlayıp, malzemeyi boşaltın. 180 derece fırında pembeleşene kadar pişirin. Vanilyalı pudingi ve kakaolu pudingi üzerindeki tarife göre ayrı ayrı hazırlayın.
-
3
Pastanın üzerine birlikte gezdirip, şekil verin. Soğuyunca, dilimleyerek servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- İnci Bak’tan kabak ve patlıcanla ezber bozan tarifler
- Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
- Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL