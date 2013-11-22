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Öğünler Pastalar Çilekli muhallebi pastası

Çilekli Muhallebi Pastası

Çilekli Muhallebi Pastası
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Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Süt, yumurta, un, vanilya, limon kabuğu rendesi ve toz şekeri tencereye alın. Çırpma teli ile karıştırarak koyu muhallebi kıvamı alana dek pişirin. Ocaktan alıp, labne peyniri ekleyin. Mikserle 10 dakika karıştırın.
  • 2
    Çilekleri, streç filmle kaplanmış kek kalıbının tabanına yerleştirin. Muhallebiyi üzerine boşaltın. Ilındığında buzdolabına koyun. Marmeladı ocağa oturtun. Ayrı bir yerde nişastayı su ile açıp, marmelada ekleyerek karıştırın.
  • 3
    Ocaktan alıp, ılınmaya bırakın. Daha sonra buzdolabından aldığınız muhallebinin üzerine yayın. Bir gece buzdolabında dinlendirin. Soğuk olarak servis yapın.

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