Çilekli Muhallebi Pastası
Malzemeler
Yapılışı
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1
Süt, yumurta, un, vanilya, limon kabuğu rendesi ve toz şekeri tencereye alın. Çırpma teli ile karıştırarak koyu muhallebi kıvamı alana dek pişirin. Ocaktan alıp, labne peyniri ekleyin. Mikserle 10 dakika karıştırın.
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2
Çilekleri, streç filmle kaplanmış kek kalıbının tabanına yerleştirin. Muhallebiyi üzerine boşaltın. Ilındığında buzdolabına koyun. Marmeladı ocağa oturtun. Ayrı bir yerde nişastayı su ile açıp, marmelada ekleyerek karıştırın.
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3
Ocaktan alıp, ılınmaya bırakın. Daha sonra buzdolabından aldığınız muhallebinin üzerine yayın. Bir gece buzdolabında dinlendirin. Soğuk olarak servis yapın.
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