Çilekli Köpük Kremalı Pasta

Kekin ortasındaki kabaran bölümü bıçak yardımı ile kesip, daha sonra kullanılmak üzere kenara alın. Bu açıklığa dilimlenmiş çilek yerleştirin. Köpük krema için krem şantiyi soğuk süt ile çırpın. Labne peyniri azar azar ekleyip, spatula yardımıyla karıştırın.