Çikolatalı Yılbaşı Pastası
Yılbaşınızı daha da renklendirecek olan enfes çikolatalı yılbaşı pastası. Nasıl mı yapılır ? İşte sizler için Çikolatalı Yılbaşı Pastası tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Kek için derin bir kapta yumurta, toz şeker ve tuzu mikserle yaklaşık 5 dakika çırpın. Sıvı yağ ve sütü ilave edip, 1-2 dakika çırpmaya devam edin. Kuru malzemeleri ayrı bir kaba eledikten sonra tahta bir kaşık veya spatula yardımıyla krema kıvamındaki karışıma yedirin. Yağlanmış ve unlanmış kelepçeli kek kalıbına boşaltın ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika pişirin. Izgara tel üzerinde soğumaya bırakın.
-
2
Kreması için tereyağı ve krema hariç diğer malzemeleri bir tencereye alın. Sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Tencereyi ocaktan aldıktan sonra tereyağı ilave edip, çırpın ve soğumaya bırakın. Kremayı mikserin yüksek ayarında 3-4 dakika çırptıktan sonra 10 dakika buzdolabında bekletin. Soğuyan pasta kremasının içine çırptığınız kremadan tepeleme 2 yemek kaşığı ilave edin ve tekrar çırpın.
-
3
Soğuyan keki enlemesine ortadan ikiye kesin. Kekin ilk katını çember kalıba yerleştirin ve üzerine hazırladığınız sütlü pasta kremasının yarısından fazlasını sürün. Kekin ikinci katını üzerine kapattıktan sonra pastayı kalıptan çıkarın. İnce bir tabaka olacak şekilde kalan pasta kremasıyla üzerini kaplayın ve yarım saat buzdolabında dinlendirin. Daha sonra dolaptan alın ve kalan çırpılmış krema ile pastanın dışını düzgün bir şekilde sıvayın. Kremanın da üzerini bol Hindistan cevizi ile kaplayın. Şeker hamuru ile hazırladığınız değişik motiflerle süsleyin.
