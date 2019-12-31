Çikolatalı Yılbaşı Pastası

Soğuyan keki enlemesine ortadan ikiye kesin. Kekin ilk katını çember kalıba yerleştirin ve üzerine hazırladığınız sütlü pasta kremasının yarısından fazlasını sürün. Kekin ikinci katını üzerine kapattıktan sonra pastayı kalıptan çıkarın. İnce bir tabaka olacak şekilde kalan pasta kremasıyla üzerini kaplayın ve yarım saat buzdolabında dinlendirin. Daha sonra dolaptan alın ve kalan çırpılmış krema ile pastanın dışını düzgün bir şekilde sıvayın. Kremanın da üzerini bol Hindistan cevizi ile kaplayın. Şeker hamuru ile hazırladığınız değişik motiflerle süsleyin.