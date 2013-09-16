Çikolatalı Vişneli Pasta

Diğer taraftan pandispanyayı ıslatmak için yarım litre su ve iki su bardağı toz şekeri bir tencereye alıp ocağa oturtun. Kaynamaya başladıktan birkaç dakika sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın. Pandispanya parçalarını bu şurupla ıslatın. Alt parçayı servis tabağına alın. Üzerine krema döküp bir spatula ile düzeltin. Damla çikolata ve vişnenin yarısını koyun.