Çikolatalı Bezeli Pasta

Karışımı sıkma torbasına doldurun. Yağlı kağıt üzerine yapmak istediğiniz pastanın şeklini (yuvarlak ya da dikdörtgen) bir kurşun kalemle çizin ve fırın tepsisine yerleştirin. Çizdiğiniz şekillerin üzerine sıkma torbası yardımı ile beze hamurundan sıkın. Pastanızı kaç kat yapmak istiyorsanız o kadar kat hazırlayın.