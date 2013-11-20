Çikolatalı Bezeli Pasta
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Büyük bir çırpma kabına yumurta aklarını ve şekeri koyup sıcak su dolu bir kaba yerleştirin ve benmari usulü birkaç dakika ısıtın. Kap sudayken kuvvetlice çırpın. Homojen hale geldikten sonra, torbaya koymadan hemen önce kakaoyu ekleyin ve karıştırın.
- 2Karışımı sıkma torbasına doldurun. Yağlı kağıt üzerine yapmak istediğiniz pastanın şeklini (yuvarlak ya da dikdörtgen) bir kurşun kalemle çizin ve fırın tepsisine yerleştirin. Çizdiğiniz şekillerin üzerine sıkma torbası yardımı ile beze hamurundan sıkın. Pastanızı kaç kat yapmak istiyorsanız o kadar kat hazırlayın.
- 3Önceden ısıtılmış 50-70 derecelik fırında 2 saat pişirin. Bu sürenin sonunda fırını kapatıp 1 saat daha içinde kuruması için bekletin.
- 4Diğer taraftan kremayı hazırlayın. Süt ve krem şantiyi çırpıp bir kenara alın. Çikolatayı kırıp krema ile karıştırın ve benmari usulü ocakta eritin. Beze katlarından birini servis tabağına alıp üzerine önce çikolatalı sos, sonra da krem şanti sürün.
- 5En üste ise ahududu koyun. İkinci parça bezeyi üzerine kapatın tekrar sos, krem şanti ve ahududu yerleştirin. Pastanız 3 katlı ise aynı işlemi bir kez daha tekrarlayın.
- 2
Sofra’da Bu Ay
- Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
- Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
- Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...ABONE OL