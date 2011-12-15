Ayvalı Pasta

Krema için jelatinleri soğuk suda ıslatın. Daha sonra sıcak suya atıp, eriyene dek karıştırın. Ayrı bir yerde kremayı kabarana kadar çırpın. Üzerine toz şeker, daha sonra erimiş jelatin ilave edip karıştırın. Ayvaların kabuklarını soyup, çekirdek yataklarını çıkarın.