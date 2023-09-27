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Öğünler Pancake & Waffle Patatesli pancake

Patatesli Pancake

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Avrupa'da latke olarak bilinen bu tarif oldukça ünlü ve sevilen bir tarif. Kahvaltıda, öğle yemeğinde, akşam yemeğinde; yani günün her öğününde hazırlayıp sunabileceğiniz bir lezzet patatesli pancake tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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