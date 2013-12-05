Yumurta Piyazı
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yumurtaları katı olacak şekilde haşlayın. Kabuklarını soyup, dörde bölün. Kırmızı soğanı piyazlık doğrayıp bir kaba alın.
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2
Üzerine ince kıyılmış kırmızı biber ve küçük parçalar halinde elinizle kopardığınız dereotunu ekleyip harmanlayın. Servis kabının tabanına soğanlı karışımdan biraz koyun.
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3
Yumurta dilimlerinin bir kısmını üzerine yerleştirin. Yeniden soğanlı karışım ve yumurta koyun.
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4
Üç kat olacak şekilde malzemeleri tabağa yerleştirin. Zeytin tanelerini üzerine ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Zeytinyağı ve limon suyunu karıştırıp, yumurta piyazının üzerine gezdirdikten sonra servis yapın.
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