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Öğünler Meze Yumurta piyazı

Yumurta Piyazı

Yumurta Piyazı
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Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Yumurtaları katı olacak şekilde haşlayın. Kabuklarını soyup, dörde bölün. Kırmızı soğanı piyazlık doğrayıp bir kaba alın.
  • 2
    Üzerine ince kıyılmış kırmızı biber ve küçük parçalar halinde elinizle kopardığınız dereotunu ekleyip harmanlayın. Servis kabının tabanına soğanlı karışımdan biraz koyun.
  • 3
    Yumurta dilimlerinin bir kısmını üzerine yerleştirin. Yeniden soğanlı karışım ve yumurta koyun.
  • 4
    Üç kat olacak şekilde malzemeleri tabağa yerleştirin. Zeytin tanelerini üzerine ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Zeytinyağı ve limon suyunu karıştırıp, yumurta piyazının üzerine gezdirdikten sonra servis yapın.

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