Yoğurtlu Semizotu
Yazın en ferahlatıcı lezzeti! Yoğurdun kremamsı dokusu ve sarımsağın keskin notalarıyla birleşen semizotu, her yemeğin yanında mükemmel bir eşlikçi.
Malzemeler
Yapılışı
1
Semizotu iyice yıkayıp süzdükten sonra yapraklarını iri parçalara bölün. Temiz bir mutfak beziyle nazikçe kurulayın.
2
Yoğurdu geniş bir kaseye alın. Ezilmiş sarımsağı ve tuzu ekleyin. Pürüzsüz kıvam alana kadar karıştırın.
3
Kuruladığınız semizotu yapraklarını ve haşlanmış mısır tanelerini yoğurtla karıştırın.
4
Servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı gezdirin. Soğuk olarak servis yapın.
