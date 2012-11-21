Sarımsaklı Bulgur Köftesi

Ayrı bir tencerede yarım bardak ayçiçek yağı kızdırın. Üzerine salça ve kabukları soyulduktan sonra küp doğranmış domates ekleyin. 3-4 dakika kavurup, dövülmüş sarımsak ilave edin. Kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber katın. Hazırladığınız sosu köftelerin üzerine dökün. Arzunuza göre soğuk ya da sıcak olarak servis yapın.