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Öğünler Meze Pancarlı humus

Pancarlı Humus

Pancarlı Humus
KOLAY 10 DAKİKA

Pancarın canlı rengi ve tatlı aromasıyla zenginleşen bu humus, klasik lezzete modern ve sağlıklı bir dokunuş katıyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Nohudu bir kaba alıp akşamdan ıslatın. Ertesi gün haşlayıp suyunu süzün.
  • 2
    Blender'in içine haşlanmış nohudu, haşlanmış pancarı, sarımsak, tuz, karabiber, kimyon, tahin, zeytinyağı ve limon suyunu koyun. Püre haline gelene dek çekin. Çok katı olursa üzerine biraz daha zeytinyağı ekleyebilirsiniz.
  • 3
    Servis tabağına aktarın. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyip servis yapın.

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