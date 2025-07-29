Pancarlı Humus
Pancarın canlı rengi ve tatlı aromasıyla zenginleşen bu humus, klasik lezzete modern ve sağlıklı bir dokunuş katıyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Nohudu bir kaba alıp akşamdan ıslatın. Ertesi gün haşlayıp suyunu süzün.
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2
Blender'in içine haşlanmış nohudu, haşlanmış pancarı, sarımsak, tuz, karabiber, kimyon, tahin, zeytinyağı ve limon suyunu koyun. Püre haline gelene dek çekin. Çok katı olursa üzerine biraz daha zeytinyağı ekleyebilirsiniz.
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3
Servis tabağına aktarın. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyip servis yapın.
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