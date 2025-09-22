Havuç Tarator
Soğuk mezelerin en sevilenlerinden. Havuç tarator, hem doyurucu hem de çok lezzetli bir başlangıç arayanlar için mükemmel bir seçenek.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Havuçları yıkayıp kabuklarını soyun. Rendenin ince tarafıyla rendeleyin.
-
2
Zeytinyağını bir tavaya alın. Havucu ekleyip orta ateşte, rengi dönene kadar 6-7 dakika kadar kavurun. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.
-
3
Yoğurdu bir kaba alın. Ezilmiş sarımsağı ve tuzu ekleyip karıştırın.
-
4
Soğuyan havucu yoğurda ekleyin. Tüm malzemeyi iyice karıştırarak servis tabağına alın. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyin. Soğuk olarak servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Bağ Bozumu Sofrası
- Bağışıklık Dostu Mevsim Menüleri
- Konuk Şef Can Aras'la Sofraya Özel
ve Daha Fazlası ...ABONE OL