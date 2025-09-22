Tarif Ara
Öğünler Meze Havuç tarator

Havuç Tarator

Havuç Tarator
KOLAY 20 DAKİKA

Soğuk mezelerin en sevilenlerinden. Havuç tarator, hem doyurucu hem de çok lezzetli bir başlangıç arayanlar için mükemmel bir seçenek.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Havuçları yıkayıp kabuklarını soyun. Rendenin ince tarafıyla rendeleyin.

  • 2

    Zeytinyağını bir tavaya alın. Havucu ekleyip orta ateşte, rengi dönene kadar 6-7 dakika kadar kavurun. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.

  • 3

    Yoğurdu bir kaba alın. Ezilmiş sarımsağı ve tuzu ekleyip karıştırın.

  • 4

    Soğuyan havucu yoğurda ekleyin. Tüm malzemeyi iyice karıştırarak servis tabağına alın. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyin. Soğuk olarak servis yapın.

