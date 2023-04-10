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Öğünler Meyveli Tatlılar Pancarlı ve portakallı tatlı

Pancarlı ve Portakallı Tatlı

KOLAY 15 DAKİKA

Şifa deposu pancar ve portakal ile nefis bir atıştırmalık tatlı tarifi yaptık! Çayın, kahvenin yanında severek ikram edebileceğiniz pancarlı, portakallı tatlı tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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