Limonlu Parfe
Malzemeler
Yapılışı
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1
Krem şantiyi sütle çırpın. Toz şekeri ekleyip, karıştırın.
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2
Başka bir kabın içinde sıcak su ile limon jölesini eritin. Sıcak jöleyi, limon suyunu ve limon kabuğu rendesini krem şantiye ekleyip karıştırın.
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3
Karışımı ıslatılmış kalıba boşaltın. Yarım saat oda sıcaklığında beklettikten sonra buzdolabında soğutun.
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