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Öğünler Meyveli Tatlılar Limonlu parfe

Limonlu Parfe

Limonlu Parfe
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Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Krem şantiyi sütle çırpın. Toz şekeri ekleyip, karıştırın.
  • 2
    Başka bir kabın içinde sıcak su ile limon jölesini eritin. Sıcak jöleyi, limon suyunu ve limon kabuğu rendesini krem şantiye ekleyip karıştırın.
  • 3
    Karışımı ıslatılmış kalıba boşaltın. Yarım saat oda sıcaklığında beklettikten sonra buzdolabında soğutun.

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