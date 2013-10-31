Limonlu Dilimler Tarifi
Limonlu dilimler tarifi ile yapacağınız kekler daha da lezzetli olacak. Lezizi limonlu dilimler nasıl yapılır?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Limon suyu, limon kabuğu, yumurta, un, toz şeker, kabartma tozu ve hindistan cevizini iyice yoğurun. Hamuru yağlı kağıt serilmiş baton bir kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 165 derece fırında 35 dakika pişirin. Krema için limon suyu, un, toz şeker ve sütü karıştırarak kaynatın. Karışımı ocaktan alıp, labne peyniri ekleyin.
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2
Kekin üzerine ıslak havlu yayıp ters çevirin. Rulo şeklinde sarıp 30 dakika dinlendirin. Ruloyu açıp kremanın yarısını içine sürün. Üzerine böğürtlen veya ahududu yayıp, yeniden rulo yapın. Kalan kremayı üzerine sürün. Dilediğiniz şekilde süsleyip dilimleyerek servis yapın.
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