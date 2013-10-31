Limonlu Cheesecake Tarifi

Bisküvileri kırıp, tereyağı ve zencefil ekleyip harmanlayın. Orta boy kelepçeli kalıba döküp, elinizle bastırarak yerleştirin. Daha sonra buzdolabında dinlenmeye bırakın. Ayrı bir yerde ılık su ve jöleyi karıştırın. Limon suyu ve rendelenmiş limon kabuğu ekleyin. Krem peynir, bal ve krema ilave edip karıştırmaya devam edin.