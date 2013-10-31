Havuç Tatlısı Tarifi
Sütlü tatlı sevenlere farklı ve leziz bir tarif havuç tatlısı tarifi... Tatlı sevenlerden tam not alacak harika hafif olan havuç tatlısı nasıl yapılır?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Havuçları temizleyip bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ekleyin. Kaynamaya başladıktan itibaren 10 dakika haşlayın.
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2
Havuçları sudan alın. Ilındıktan sonra rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Yer fıstığını incecik dövün.Toz şeker ve nişastayı 1 su bardağı suda eritin.
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3
Üzerine vanilya ekleyip karıştırın ve bir tencereye alın. Havucu katın ve karıştırarak koyulaşana dek pişirin. Yer fıstığını muhallebiye ekleyip ocaktan alın.
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4
Kare ya da dikdörtgen cam bir kabı suyla hafifçe ıslatın. Tatlıyı kaba dökün. Ilındıktan sonra buzdolabına koyup iyice soğutun. Arzunuza göre dilimleyin.
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5
Rendelenmiş hindistan cevizi ve limon kabuğunu karıştırın. Dilimlerin kenarını bu karışıma bulayıp servis yapın.
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