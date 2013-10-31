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Havuç Tatlısı Tarifi

ORTA

Sütlü tatlı sevenlere farklı ve leziz bir tarif havuç tatlısı tarifi... Tatlı sevenlerden tam not alacak harika hafif olan havuç tatlısı nasıl yapılır?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Havuçları temizleyip bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ekleyin. Kaynamaya başladıktan itibaren 10 dakika haşlayın.
  • 2
    Havuçları sudan alın. Ilındıktan sonra rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Yer fıstığını incecik dövün.Toz şeker ve nişastayı 1 su bardağı suda eritin.
  • 3
    Üzerine vanilya ekleyip karıştırın ve bir tencereye alın. Havucu katın ve karıştırarak koyulaşana dek pişirin. Yer fıstığını muhallebiye ekleyip ocaktan alın.
  • 4
    Kare ya da dikdörtgen cam bir kabı suyla hafifçe ıslatın. Tatlıyı kaba dökün. Ilındıktan sonra buzdolabına koyup iyice soğutun. Arzunuza göre dilimleyin.
  • 5
    Rendelenmiş hindistan cevizi ve limon kabuğunu karıştırın. Dilimlerin kenarını bu karışıma bulayıp servis yapın.

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