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Granolalı, Dondurmalı Şeftali Püresi

Granolalı, Dondurmalı Şeftali Püresi
15 DAKİKA

Sıcak yaz günlerinde ferahlamak için hazırlayabileceğiniz bu tatlı rafine şeker kullanılmadan hazırlandı. Hem sağlıklı, hem de serin serin ikram edilebilen gronalalı ve dondurmalı şeftali püresini; damak tadınıza göre Antep fıstığı veya kavrulmuş, kıyılmış fındık ile de servis yapabilirsiniz.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Bir tencere dolusu suyu iyice kaynatın. Şeftalileri kaynar suda 4 dakika haşlayıp poşe yapın. Sudan alıp kabuklarını soyun ve püre haline getirin.

  • 2

    Granolayı balla karıştırın. Servis kadehine ya da kaseye önce ballı granolayı sonra üzerine şeftali püresini yerleştirin.

  • 3

    Haşhaş tohumları püre haline getirilmiş şeftalinin üzerine serpiştirin. Dondurma ile birlikte servis yapın.

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