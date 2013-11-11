Fırında Pişirilmiş Elma Dolgulu Ananas Tarifi

Ananası enlemesine ortadan ikiye kesin. Orta kısımlarını çıkarıp kenara kaldırın. Su ve toz şekeri bir kaba alın. İçine ananasları yerleştirin. Vanilya çubuklarını ikiye kesip, içlerini kazıyarak çıkarın ve kaba ekleyin. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında 40 dakika pişirin.

Elmaların kabuklarını temizleyip rendeleyin. Tereyağında kavurup, tarçın ekleyin. Fırından aldığınız ananasların ortalarına elmalı karışımı pay edin. Üzerlerine 2 'şer top vanilyalı dondurma yerleştirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.